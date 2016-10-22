Денис Клюев: "Антон Миранчук получит шанс закрепиться в основной команде "Локомотива"

Главный тренер молодежной команды "Локомотива" Денис Клюев отметил, что полузащитник Антон Миранчук получит шанс закрепиться в основной команде клуба. Напомним, до конца 2016 года Антон Миранчук играет на правах аренды за эстонскую "Левадию".

– Я знаю одно, что Алексей и Антон (Миранчуки) – очень талантливые ребята. Согласен, что они очень интересные (футболисты), – цитирует "Р-Спорт" Клюева. – Я думаю, что шанс Антону будет предоставлен, а как он его использует и проявит ли себя, сможет ли он закрепиться в основной команде... То, что шанс будет предоставлен, это однозначно.