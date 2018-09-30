Денис Глушаков: "Желаю "Спартаку" вечером повторить успех молодежной команды!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи команде в домашнем матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом". Хавбек провел всю игру за красно-белых в первенстве молодежных команд (4:0).

- Всех с победой! С "Ростовом" готов хоть 2 раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодежь и желаю "Спартаку" вечером повторить успех молодежной команды! - написал Глушаков в Инстаграме.

Российская премьер-лига: 9-й тур, "Спартак" - "Ростов", 30 сентября 2018, прямая онлайн-трансляция (начало - 19.00 мск)

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