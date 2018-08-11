Денис Глушаков: "Желаю Еременко проявить себя в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" 1:0 в матче 3-го тура РПЛ отметил, что нормально воспринял переход в команде Романа Еременко, но в деле его еще не видел после дисквалификации.

- Как восприняли переход Еременко?

- Нормально воспринял. Мы знаем, как Роман играет, правда у него была дисквалификация. Мы еще не видели его в деле, как он тренируется, как он провел время дисквалификации, поэтому мне сложно говорить. В любом случае желаю ему удачи, и проявить себя. Никаких проблем.

- С командой он познакомился?

- Да, познакомился. Его представили. Он сказал, что соскучился по игре, хочет играть и ждал этого момента.

- Когда будет его первая тренировка с командой?

- Это лучше у руководства спросите. Я не знаю.

- Вы пропустили первый матч с ПАОК. Сейчас уже нет никаких последствий повреждения?

- Я же сегодня играл.

- Но вы говорили, что без головы готовы играть. Может Каррера прочитал и решил поставить.

- Вроде сегодня с головой играл. Были хорошие передачи, даже фолы зарабатывал, бил по воротам, обыгрывал. Никаких проблем нет. Осталась небольшая боль под лопаткой и все. Но это просто защемление нерва, между пятым и шестым позвонком вроде бы что-то выскочило, как мне объяснили. Но я в медицине не силен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)