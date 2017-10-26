Денис Глушаков: "Задача "Спартака" – подтвердить чемпионство? Мы не можем что-то загадывать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Спорт день за днем" выразил мнение, что каждая команда мечтает обыграть красно-белых. По словам полузащитника, соперники настраиваются на игры со спартаковцами как на последний матч в жизни.

– Однажды вы сказали, что "Спартак" для всех как красная тряпка для быка…

– Да, и от этих слов не отказываюсь. "Спартак" – самый титулованный клуб в России, вся страна за него болеет. Каждая команда настраивается на игру с нами как на последний матч в жизни. Все мечтают обыграть "Спартак". Тем более после того как мы стали чемпионами.

– В этом сезоне у "Спартака" есть задача подтвердить чемпионство?

– Сейчас мы не можем что-то загадывать. Впереди еще половина сезона, к тому же параллельно играем в Лиге чемпионов и Кубке России. Установка дается последовательно на матчи – победить. В прошлом году никто не думал о титуле. Мы просто играли в футбол, получали удовольствие от ажиотажа вокруг "Спартака", от атмосферы среди болельщиков.

– Кстати, по случаю чемпионства вы обещали прыгнуть с тарзанки…

– Обещал, но это было в 2016 году, тогда мы стали пятыми.

– Но через год все-таки получили трофей.

– Разговор шел именно о конкретном сезоне. Я помню, когда это говорил, – в программе "Культ тура". Я все помню, кому что обещал. Честно говоря, не фанат такого драйва, но когда будет время, может, и прыгну.