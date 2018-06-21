Денис Глушаков: "Я тоже анализирую это, так как учусь на тренера"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от первой тренировки в составе команды после выхода из отпуска. По его словам, команда провалила концовку сезона.

– Все соскучились по тренировкам, хорошо отдохнули. Пора работать, поэтому получили удовольствие от тренировки, – цитирует Глушакова официальный сайт клуба. – Все счастливы, что никуда не поехали и первый сбор проводим в Тарасовке. Что касается речи Массимо Карерры, то мы слушали его, анализировали.

Где-то он правильно сказал, мы согласны, что провалили концовку чемпионата, сами виноваты в этом. Счастлив, что на сборе будет много игр. Я уже проходил один сбор с множеством матчем, мне очень понравилось.

Я тоже анализирую это, так как учусь на тренера. Когда я им стану, то, наверное, тоже буду давать много игр, за счет которых набирается оптимальная форма.