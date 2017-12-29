Денис Глушаков: "Я после отпуска потяжелел, брюшко наел"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, организовавший во время зимнего перерыва в Ростовской области футбольный турнир, в интервью 161.ru отметил, что его главная задача – популяризация спорта в регионе. Команда Глушакова, в которой играли полузащитник "Ахмата" Антон Швец и вратарь красно-белых Александр Максименко, заняла четвертое место.

– Почему не удалось выиграть? Ну, я после отпуска потяжелел, брюшко наел (смеется), – сказал Глушаков. – Если серьезно, то для меня и других профессиональных игроков здесь не ставится задача выиграть во что бы то ни стало. Главное – популяризировать футбол, привлечь как можно больше команд, повысить их уровень. Мне приятно, когда мой турнир выигрывают другие люди, а мне вполне достаточно того, что я провожу время в кругу друзей и единомышленников, а также вношу вклад в развитие спорта своего родного региона.