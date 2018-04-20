Денис Глушаков: "Я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью Илье Казакову в программе "Foot’Больные люди" отметил, что нужно постараться забыть поражение в полуфинале Кубка России от "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5). Капитан не смог реализовать решающий 11-метровый. На последних секундах дополнительного времени он также не смог реализовать выход один на один. Напомним, что Глушаков вышел на поле на 81-й минуте встречи.

– Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался, – отметил Глушаков. – Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе. Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать.