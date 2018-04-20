Денис Глушаков: "Я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью Илье Казакову в программе "Foot’Больные люди" отметил, что нужно постараться забыть поражение в полуфинале Кубка России от "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5). Капитан не смог реализовать решающий 11-метровый. На последних секундах дополнительного времени он также не смог реализовать выход один на один. Напомним, что Глушаков вышел на поле на 81-й минуте встречи.
– Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался, – отметил Глушаков. – Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе. Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM&feature=youtu.be
Островзаячий
AnatolyNZ : Денис,у каждого в жизни бывают чёрные дни,и не по одному разу.Побольше бы таких футболистов________Значит много футболистов, у которых чёрные дни, да по нескольку раз.Что в итоге?
12:56
waleriy
А пора уже заканчивать, из тебя уже не будет футболиста, заклюют, ну и употребление алкоголя даёт знать на твоей футбольной карьере
11:30
Adik- Loko
Аленя слил-теперь за итальянца взялся
10:17
AnatolyNZ
Денис,у каждого в жизни бывают чёрные дни,и не по одному разу.Всё пройдёт!Твои победы ещё впереди!Я в тебя верю!Побольше бы таких футболистов,преданных футболу, любящих футбол!
04:06
Flamenco
Денис! Играй парень, на пенсию успеешь всегда!!!
03:13
green-euro
Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом_________ а жаль
02:48
ЗЮК:
bvb1987,глупая,куда ты лезешь?
01:20
БобровФан
Вперед, Денис! Не оглядывайся на лай недоброжелателей и недалеких фанов. Ты уже все всем доказал. Восстанавливайся и веди Спартак к победам.
00:32