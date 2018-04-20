23:48 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью Илье Казакову в программе "Foot’Больные люди" отметил, что нужно постараться забыть поражение в полуфинале Кубка России от "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5). Капитан не смог реализовать решающий 11-метровый. На последних секундах дополнительного времени он также не смог реализовать выход один на один. Напомним, что Глушаков вышел на поле на 81-й минуте встречи.

Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался, – отметил Глушаков. – Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе. Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Островзаячий

AnatolyNZ : Денис,у каждого в жизни бывают чёрные дни,и не по одному разу.Побольше бы таких футболистов________Значит много футболистов, у которых чёрные дни, да по нескольку раз.Что в итоге?

12:56

waleriy

А пора уже заканчивать, из тебя уже не будет футболиста, заклюют, ну и употребление алкоголя даёт знать на твоей футбольной карьере

11:30

Adik- Loko

Аленя слил-теперь за итальянца взялся

10:17

AnatolyNZ

Денис,у каждого в жизни бывают чёрные дни,и не по одному разу.Всё пройдёт!Твои победы ещё впереди!Я в тебя верю!Побольше бы таких футболистов,преданных футболу, любящих футбол!

04:06

Flamenco

Денис! Играй парень, на пенсию успеешь всегда!!!

03:13

green-euro

Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом_________ а жаль

02:48

ЗЮК:

bvb1987,глупая,куда ты лезешь?

01:20

БобровФан

Вперед, Денис! Не оглядывайся на лай недоброжелателей и недалеких фанов. Ты уже все всем доказал. Восстанавливайся и веди Спартак к победам.

00:32

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