Денис Глушаков: "Я не шикую и не покупаю "Ламборгини". Думаю о будущем своих детей"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" прокомментировал ситуацию с нападками со стороны супруги Дарьи, которая обвиняет его в измене и требует алименты.

– Я не шикую, не покупаю "Ламборгини" какие-то и не устраиваю гулянки. Всегда думаю о будущем своих детей. Как они будут учиться и жить. Буду делать все для своих детей. Не позволю людям отнять это счастье у меня. Хочу, чтобы они росли счастливыми, – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова.

Напомним, что ранее 31-летний хавбек московского клуба приезжал на допрос в полицию на белом "Бентли", стоимость которого оценивается около 5,5 миллиона рублей.