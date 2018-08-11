Денис Глушаков: "Я не почувствовал, что игра была жесткая"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" 1:0 в матче 3-го тура РПЛ отметил, что дебютант Николай Рассказов сыграл достойно и выполнил установку тренера.

- За "Спартак" продолжают дебютировать молодые ребята. Сегодня впервые вышел Николай Рассказов. Как оцениваете его игру?

- У нас много дебютантов. В таком матче он сыграл достойно, выполнил установку тренера. Мы всю игру атаковали. Тяжело оценивать Николая, да и неправильно с моей стороны его судить. Есть тренер, который скажет, как сыграл Рассказов, подскажет его ошибки и правильные действия на теоретическом занятии.

- В матче было два удаления и много желтых карточек. Вам на поле тоже показалось, что игра была жесткая?

- Да нет, я этого не чувствовал, просто ребята хотели сыграть на опережении и не успевали в каких-то моментах из-за мастерства наших футболистов. Они весь матч оборонялись, хотели забить и быстро отобрать мяч, но не успевали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //

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