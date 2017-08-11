Денис Глушаков: "Все говорят, что я устал и не бегаю. А потом смотрю статистику - в тройке по километражу"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА подчеркнул, что устал эмоционально и психологически, но физическое состояние у него в порядке, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что ему, так же как и вратарю Артему Реброву, пишут много негативных сообщений.

– Вы два матча в сезоне не начинали в стартовом составе. Многие болельщики вас критикуют. Сделали для себя какие-то выводы по поводу отсутствия в старте? – вопрос Глушакову.

– Почему в этих встречах я не играл в стартовом составе, наверное, вопрос к тренеру. И не думаю, что я так плохо играл и двигался, как пишут. Все говорят, что я устал и не бегаю... Смотрю потом в статистику – всегда нахожусь в тройке по километражу. Может, я устал эмоционально и психологически, но физическое состояние в порядке. Просто болельщики привыкли, что я забиваю и подключаюсь к атакам, врываюсь в свободные зоны. Но тут надо смотреть на то, что у нас сейчас больше атакующих футболистов. Если я буду тоже все время лезть вперед, могут быть проблемы сзади.

Кто-то говорил, что во втором тайме против "Арсенала" я начал бегать по краям. Но никто же не знает задумку тренера! Сначала я играл опорного, потом начал подключаться по флангам. Это были мои задачи. А что касается Пашалича, посмотрим. Но таких футболистов просто так в "Челси" и "Милан" не подписывают.

– Очень много гадостей пишут Реброву. К вам такие негативные посылы фанатов адресовались?

– Тоже пишут, это понятно. Каждому отвечать не буду, да и не смогу. А как отвечать? На вопросы "Почему ты не бегаешь и плохо играешь?" Где-то дают правильные советы, но в основном здесь, наверное, видна сущность людей, которые раскрываются со временем. Когда все хорошо – все рядом. А когда плохо – переобуваются и идут в другом направлении.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки