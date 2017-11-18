Денис Глушаков: "Все будет хорошо! Спасибо за поддержку"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России поблагодарил всех за поддержку. Игрок, из-за травмы замененный на 65-й минуте встречи, отметил, что все будет хорошо.

Напомним, хавбек, сильно хромая, покинул поле после столкновения с полузащитником "быков" Маурисио Перейрой. Позже главный тренер красно-белых Массимо Каррера сообщил, что у Глушакова ушиб колена.

– Победа, братва! Все будет хорошо! Спасибо за поддержку! – написал в Инстаграме Глушаков.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"