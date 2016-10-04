Денис Глушаков: "Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на видео, которое опубликовал "Зенит" в свом твиттере под названием "Как мы убивали "Спартак". Напомним, красно-белые в матче 9-го тура чемпионата России проиграли питерцам со счетом 2:4. Судейстсво в этом матче было подвергнуто серьезной критике. "Спартак" обратился в РФС с требованием отстранить главного арбитра этой встречи Сергея Иванова от судейства.

– Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику, – написал Глушаков в твиттере.