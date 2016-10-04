Денис Глушаков: "Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на видео, которое опубликовал "Зенит" в свом твиттере под названием "Как мы убивали "Спартак". Напомним, красно-белые в матче 9-го тура чемпионата России проиграли питерцам со счетом 2:4. Судейстсво в этом матче было подвергнуто серьезной критике. "Спартак" обратился в РФС с требованием отстранить главного арбитра этой встречи Сергея Иванова от судейства.
– Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику, – написал Глушаков в твиттере.
@zenit_spb Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику.– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 4 октября 2016 г.
Как мы убивали "Спартак": https://t.co/BOrdPNEN1B pic.twitter.com/LX4MTgU63E– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
ненавижу_Мойшу_Каца
Действительно, лицо, лишенное интеллекта. Типа, остроумный )
17:44
голос из Санкт-Петербурга
shpasic вопрос, конечно, интересный, что случится раньше: Спартак станет чемпионом или достроят Распил-Арену. у меня лично однозначного ответа нет. 17:11 __________________________________________________________________________________________________________ У меня есть ответ: Раньше поставят диагноз. 1) Агнозия — нарушение различных видов восприятия. Возникает при определенных поражениях мозга. 2) Нарушение восприятия, при котором окружающее представляется нереальным, называется - Дереализация. 3) Иллюзии — искаженное, ошибочное восприятие реального объекта. 4) Галлюцинации—восприятие без объекта, ложные восприятия. 5) Среди нарушений восприятия выделяют Псевдогаллюцинации. Больные слышат голоса как бы внутренним ухом, говорят об особых видениях, голосах, но не идентифицируют их с реальными предметами и звуками. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Надо отметить особенности ухода среднего медицинского работника за больными с различными нарушениями восприятий, которые заключаются во внимательном выслушивании их жалоб. Никогда не следует разубеждать больных и спорить с ними. Если эти нарушения впервые выявлены сестрой, об этом необходимо доложить лечащему врачу; если же они наблюдались и раньше, необходимо действовать в соответствии с предписаниями врача. Появление галлюцинаций может быть связано и с развитием психического заболевания.
17:35
Мяс@руб
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело, то же самое, когда ты тупой…" В клубе есть, кто следит за "языком" этого болтуна? Отберите у него все гаджеты и заставьте читать умные книжки... Во-истину, тот славен и велик, кто в гневе удержал язык (Расул Гамзатов)
17:34
Веефника
Чтобы еще 10 лет играть на "Петровском" нужно попасть в Спартак-2. И у Дениса уже есть предчувствие. Мечты часто сбываются.
17:24
shpasic
вопрос, конечно, интересный, что случится раньше: Спартак станет чемпионом или достроят Распил-Арену. у меня лично однозначного ответа нет.
17:11
bond1951
полный 0 еще и вякает поплачь в жилетку опять судьи виноваты у которого 2 ноги левые
17:05
sb1006
Прежде чем тупо острить полазил бы по интернету и узнал, что к строительству нового стадиона "Зенит" не имеет никакого отношения, как и "Спартак" не имеет никакого отношения к тому стадиону, который построил Федун.
17:00
Дузер
Вы его лицо видели?Он интеллектом не блещет)))Пусть фамилию на петросян поменяет,может хоть в аншлаг возьмут)))
16:54
Дузер
глушак как трофеи?много завоевал?локо то после твоего ухода и тот с кубком,а ты продолжай в кафешке камбарит пивасик глушить на то ты глушаков)))
16:52
EstMaza
Блеск сказал!!! Поставил убогих провинциалов на место.
16:50
Гаттузо зол!
Дебил. Мы скорее еще один стадик построим, а ты так и не выиграешь со Спамом титулотрофеев.
16:49
Sandberg
Глушак про подрядчиков знает? Никогда бы не подумал)
16:48
Kirillyurrich
глупый глушак, который вообще ничего не выиграл в карьере, да еще и зная заранее, что стадион достроят в этом году и в след. будут играть на нем...сам себя позорит...а вот то, что свинтак точно будет без трофеев в этом году - это ясно всем людям
16:47
П_о_в_а_р
Бу-га-га.)))
16:47
Бармалей3000
))) и то наврядли
16:44
Dambos
В ответ «Зенит» написал в адрес Глушакова. «Договорились, отметим 23-летие вместе!»,
16:40
Крос
Вот почему он так играет. Тренироваться некогда, следит за сменой подрядчиков на Петровском. А то он у себя, в Миллерово, стадион строит, а тут без него обошлись.
16:37
Jean4
Это еще по самым оптимистическим прогнозам =)))
16:32
обманутый лох
вот это хорошо сказал!!! Теперь обиженные коммунисты С-П напишут жалобу в комитет по этике и ещё куда- нибудь, как судейский табун на Слуцкого
16:30
Aborigen06
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16:29