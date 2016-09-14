Денис Глушаков: "В "Спартаке" нет шапкозакидательских настроений"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул в интервью "СЭ", что первое место в турнирной таблице благоприятно влияет на атмосферу в команде и настрой. При этом футболист отметил: красно-белые понимают, что расслабляться нельзя.

– Впервые с 90-х годов "Спартак" лидирует после шести туров. Турнирную таблицу на стену, случайно, не вешали? - вопрос Глушакову.

– Первое место – это хорошо, оно дает настроение, дополнительные эмоции. Но в таблицу никто не смотрит – понимаем, что чемпионат только начался и вся борьба впереди. Мы не слушаем все эти дифирамбы: победили – хорошо, порадовались денек, а дальше – забыли, готовимся к следующей игре. Нужно спокойно идти по дистанции. Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам.

– "Спартак", по мнению главного тренера, способен бороться за чемпионство. Каррера вам это тоже внушает?

– Мы всегда хотим выступать успешно. Тренер правильно говорит, но шапкозакидательских настроений в команде нет. Заглянем в таблицу после 30-го тура в мае и посмотрим, где окажемся.

– В октябре "Спартаку" встречаться с "Зенитом" и "Уралом" в гостях, с "Ростовом" и ЦСКА – дома. Ключевой отрезок, показательный?

– Мы уже сыграли с "Локомотивом", "Краснодаром", "Рубином", и добились хороших результатов против серьезных соперников. Что касается будущего, то для начала предстоят встречи с "Оренбургом" и "Уфой". Не понимаю, почему кто-то считает, что мы уже автоматически записали себе шесть очков в них. Нас ждут тяжелые матчи, с такими командами просто не бывает никогда. В Оренбурге никому легко еще не было, тот же ЦСКА вырвал победу в заключительные минуты. Проходных игр в чемпионате нет, в каждом туре много борьбы. На это и настраиваемся. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Глушакова – в ближайшее время в "СЭ"