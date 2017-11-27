Денис Глушаков: "В первом круге "Спартак" занимался благотворительностью, разбазарил много очков"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что если посчитать все потерянные очки, то неизвестно, где находилась бы его команда. Хавбек также добавил, что сегодня был качественный футбол.

– Согласны, что "Спартак" вернулся в "золотую" гонку?

– Время покажет. Мы играем от матча к матчу. За другими командами не следим. Только за своими результатами. Я могу сказать, что мы разбазарили очень много очков, занимались благотворительностью в первых играх, и вообще в первом круге. Если их посчитать, то непонятно, где бы мы были. Но это футбол.

– Есть мнение, что по качеству игры "Спартак" выдал едва ли лучший матч в сезоне. Согласны?

– Я согласен, что был хороший, качественный футбол, но видите, говорят, что мяч контролировала другая команда. С "Локомотивом" у нас тоже был хороший матч. В первом тайме до удаления мы контролировали игру, а потом чуть-чуть посыпались.

– Сегодня перед игрой была акция, когда первую передачу на поле отдал болельщики Петр. Как вы к этому относитесь?

– Это было трогательно, здорово. Это часть команды и стимулирует людей. Такие акции проводят не только у нас, но и на других стадионах. Это положительные эмоции для людей, которые имеют заболевания. Советую всем делать, как "Спартак".

– В прошлом сезоне было что-то подобное, когда ваша команда проводила такие акции и неизменно выигрывала.

– Да, такое было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)