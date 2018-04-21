07:56 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "В 90-х мальчишкам было очень трудно не начать болеть за "Спартак". Легендарная команда"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков вспомнил, почему он начал болеть за этот клуб. По словам Глушакова, даже выступая в "Локомотиве", он все равно переживал за "Спартак" во всех матчах кроме очных. 

– Я думаю, что каждый мальчишка, который родился примерно тогда же, когда и я, болел за "Спартак" в 90-е. Это легендарная команда. Она побеждала всех, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Лучший клуб страны, который постоянно участвовал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С детства смотрел, болел... Знал, что дядя играл в "Спартаке". Покупал футболки клуба, Филимонов мне ее подписывал. Если ты болеешь за какой-то клуб, то, наверное, всегда будешь болеть за него. Ты можешь играть за другой клуб, но в душе все равно за свою команду.

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https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM&

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Vlad1992

ростовский глорик

11:44

Vlad1992

но при этом дениска перенадевал все футболки, которые только мог. #всюжизньзаспортаг гг

11:44

waleriy

Ты то куда лезешь, алкаш ростовский

11:11

Don

vsvtjo, гордись этим, медальку себе над кроватью повесь за то что за Спартак не болел)))

09:40

Don

Cergalex, так ты такой же отброс, их хотя бы по телевизору показывают, а тебя только на помойке твои кореша знают)))

09:39

vsvtjo

Я 80-го года рождения. В 90-х, я, Новокузнечанин, болел против Спартака в любой игре, кроме еврокубков.

09:01

Cergalex

За СПАРТАК болеть было актуально во времена СССР. Потому что ни одного инстранца не было. А сейчас за кого болеть? За Промеса? Фернандо? Зе Луиша? Андриано? Их даже в сборные национальные команды не берут. Футбольные национальные отбросы!

08:34

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