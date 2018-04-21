Денис Глушаков: "В 90-х мальчишкам было очень трудно не начать болеть за "Спартак". Легендарная команда"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вспомнил, почему он начал болеть за этот клуб. По словам Глушакова, даже выступая в "Локомотиве", он все равно переживал за "Спартак" во всех матчах кроме очных.

– Я думаю, что каждый мальчишка, который родился примерно тогда же, когда и я, болел за "Спартак" в 90-е. Это легендарная команда. Она побеждала всех, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Лучший клуб страны, который постоянно участвовал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С детства смотрел, болел... Знал, что дядя играл в "Спартаке". Покупал футболки клуба, Филимонов мне ее подписывал. Если ты болеешь за какой-то клуб, то, наверное, всегда будешь болеть за него. Ты можешь играть за другой клуб, но в душе все равно за свою команду.



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