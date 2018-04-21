Денис Глушаков: "В 90-х мальчишкам было очень трудно не начать болеть за "Спартак". Легендарная команда"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вспомнил, почему он начал болеть за этот клуб. По словам Глушакова, даже выступая в "Локомотиве", он все равно переживал за "Спартак" во всех матчах кроме очных.
– Я думаю, что каждый мальчишка, который родился примерно тогда же, когда и я, болел за "Спартак" в 90-е. Это легендарная команда. Она побеждала всех, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Лучший клуб страны, который постоянно участвовал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С детства смотрел, болел... Знал, что дядя играл в "Спартаке". Покупал футболки клуба, Филимонов мне ее подписывал. Если ты болеешь за какой-то клуб, то, наверное, всегда будешь болеть за него. Ты можешь играть за другой клуб, но в душе все равно за свою команду.
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Vlad1992
ростовский глорик
11:44
Vlad1992
но при этом дениска перенадевал все футболки, которые только мог. #всюжизньзаспортаг гг
11:44
waleriy
Ты то куда лезешь, алкаш ростовский
11:11
Don
vsvtjo, гордись этим, медальку себе над кроватью повесь за то что за Спартак не болел)))
09:40
Don
Cergalex, так ты такой же отброс, их хотя бы по телевизору показывают, а тебя только на помойке твои кореша знают)))
09:39
vsvtjo
Я 80-го года рождения. В 90-х, я, Новокузнечанин, болел против Спартака в любой игре, кроме еврокубков.
09:01
Cergalex
За СПАРТАК болеть было актуально во времена СССР. Потому что ни одного инстранца не было. А сейчас за кого болеть? За Промеса? Фернандо? Зе Луиша? Андриано? Их даже в сборные национальные команды не берут. Футбольные национальные отбросы!
08:34