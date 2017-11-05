Денис Глушаков: "Уфа" ничем не удивила"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, который досрочно завершил матч 16-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что повреждение не носит серьезного характера. По словам полузащитника, замененного на 87-й минуте, он получил ушиб.

– Простой ушиб. В центре поля ударил кто-то, – сказал Глушаков в эфире программы "После футбола". – К концу матча почувствовал, что нога начала распухать. Счет был 3:1, не стал себя мучить. Нормально все, пройдет.

"Уфа" организованно играет в обороне, действует на контратаках. Мы ждали этого. Они нас ничем не удивили. Пропущенный гол – стечение обстоятельств. Возможно, мы сыграли невнимательно.

Гол Промеса? Ничего особенного не происходило. Мы знаем, как он бьет по воротам. Он забивал и более красивые мячи. В раздевалке ничего особенного не происходило, просто поздравили друг руга с победой. Не проходились по персоналиям.