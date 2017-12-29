Денис Глушаков: "У нас с Карпиным теплые отношения. Надеюсь, он вернет "Ростов" в лидирующую группу"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью 161.ru отметил, что оказался в московском клубе только благодаря Валерию Карпину, который недавно возглавил "Ростов". 30-летний футболист выразил надежду, что ростовская команда добьется хороших результатов под руководством нового главного тренера.

– У "Ростова" новый тренер – харизматичный Валерий Карпин. Что ждет клуб под его руководством? Вы ведь играли под его руководством?

– Не только играл, но и обязан свои приходом в "Спартак" именно ему: Карпин приглашал меня в команду, будучи спортивным директором, – вспомнил Глушаков. – У нас с ним очень хорошие, теплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством "Ростов" вернется в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со "Спартаком".

Валерий Карпин: "Не надо верить в Валеру. Надо болеть за "Ростов"