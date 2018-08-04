Денис Глушаков: "У меня рассечение. Зашили, все нормально"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после ничьей с "Локомотивом" (0:0) отметил, что красно-белые должны были выигрывать. По словам хавбека, у него нормальное отношение к болельщикам железнодорожников.

– Как себя чувствуете? Врач "Спартака" Михаил Вартапетов сказал, что у вас рассечение.

– Да, рассечение. Было столкновение, в перерыве зашили. Все нормально.

– Уже не первый матч болельщики "Локомотива" ведут себя агрессивно, когда объявляют вашу фамилию.

– Они не первый матч. Они все время так себя ведут. У каждого свое мнение.

– Может вам стоит сделать первый шаг к примирению?

– И что я должен сделать? Я их оскорбляю? Всегда к ним нормально отношусь и у меня нет никаких обид на них.

– "Спартак" сегодня потерял два очка?

– Думаю, да. В первом тайме мы не реализовали ряд моментов. Должны были выигрывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)