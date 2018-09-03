Денис Глушаков: "Травма Жиго - огромная потеря для "Спартака"

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал новость о травме защитника команды Самюэля Жиго. Ранее у француза диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Жиго - настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для команды, -написал капитан в Инстаграме. - Дружище, мы с тобой. Искренне верю, что ты вернешься еще сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем!

Жиго будет прооперирован в среду, 5 сентября. 24-летний француз перешел в "Спартак" из "Гента" летом 2018 года. В составе красно-белых он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забив один гол.

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