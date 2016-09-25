Денис Глушаков: "Так судят не первый, а последний матч в карьере"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения в матче 8-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) раскритиковал судейство, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге.
– В первом тайме мы, можно сказать, изучали соперника, и людей впереди не хватало – был один Зе Луиш. После перерыва атаковали больше. Все выложились на сто процентов. Ошибки бывают всех, пропустили, проиграли. Но голову пеплом посыпать не надо, впереди важный матч с "Зенитом".
– Как получилось так прибавить во втором тайме? Каррера выступил в раздевалке с пламенной речью?
– Никакой речи не было. Вернее, была у каждого игрока, мы друг другу высказали свои мысли, пообщались.
– Может, на таком тусклом начале сказался полет в Хабаровск?
– Нет, это не причина поражения. Был бы условный "Луч" в премьер-лиге, тоже бы оправдывались дальними полетами? Просто бывают такие матчи. Сами виноваты. Нужно собраться и выйти из этой ситуации.
– А как вам судейство?
– Когда вратарь 20 раз по минуте вводит мяч в игру, можно, наверное, желтую показать? Это первый матч судьи. Но так, мне кажется, судят последний матч в карьере.
Duckhunter68
Страннику777 К дерьму дерьмо не прилипает!
22:08 25 сентября
zae1976
Судья конечно козел слепой однозначно! Руками хватали, руками играли в штрафной и ничего! Пенальти смело можно было давать! Такого нельзя допускать судить даже первую лигу!
22:01 25 сентября
svoyak
слова Дениски расценивать как угрозу?))
21:49 25 сентября
Странник-777
Две откровенные игры рукой и снос в подкате сзади... Зобнина 5 раз подряд Стоцкий лупит "в кость"... - "судья даёт играть"... Тишина. Маурисиу слегка отмахнулся, убегая от игрока - горчичник... Но больше всего балдел от комментаторов. Уфа поставила автобус в штрафной, а они всю игру тащились от "четко организованной игры". Вот потому мы и в жопе на всех международных турнирах, что в своем чемпионате процветает говнофутбол. А на Спартак можете гнать сколько угодно. К нему не прилипает дерьмо, сколько бы вы его тут производили. Есть Спартак и... есть все остальные. Даже наши поражения обсуждает вся страна... :-)
21:48 25 сентября
Esaul-87
Реализовывать свои моменты конечно намного сложнее чем языком чесать.
21:41 25 сентября
Mark Krass
Глушак лузер)) видать пропитался духом уже.
21:35 25 сентября
Dexterous
Свинтусы в своем стиле....вратарь долго выбивал....так судят последний матч в карьере....снимите костюм.... Ну какой это будущий чемпион?! Это же цирк.
21:16 25 сентября
kot Begemot
Кривоногие костоломы нашли причину их неумения забивать: оказывается, виноват вратарь, долго выбивавший мяч.
21:04 25 сентября
Justice
А Глушаков-то оказывается не профессиональный футболист- не знает правила игры. Я всегда знал,что в футболе очень много людей(футболисты,тренеры,журналисты...),которые о тех или иных правилах игры не имеют ни малейшего понятия
21:02 25 сентября
BABOOIN
каким надо быть ничтожеством, что бы после такой игры судье претензии предъявлять
20:53 25 сентября
Птицuk
Какбэ странно ставить судью с башкирской фамилией судить башкирскую команду. Кому-то дана команда затормозить Спартак? Хотя конечно если бы Глушаков ХОТЬ РАЗ ударил по воротам, а не по воробьям, или дал бы точный пас на ход в штрафную - может, даже судья не замечающий ни одного нарушения в штрафной Уфы - им не помог бы. Кривоногий есть кривоногий...
20:50 25 сентября
карельский свинопас
Гуимплен ,не кивай на зеркало коли рожа крива!Плохому танцору....сам знаешь что... ты шел за трофеями сюда,бросив родной клуб...предателей нигде не любят....это черная метка...чупа-чупс по жизни...
20:48 25 сентября
Seraffim
Бомжатиной тухлой на ветки засмердило.
20:47 25 сентября
defender_8
Из первых девяти передач 4 были назад. Вот так играет Глушаков.
20:46 25 сентября
Проба положительна
Сцуко!!! Так как ты играешь, карьеру футболиста должен был завершить в детстве!!!! Если ты кривоногий и тренеруешься уже 25 лет, а в ворота попасть не можешь, то тут все судьи будут хреновые!
20:40 25 сентября
Пиитерец
Всё, что кипер Уфы затянул, судья в конце прибавил. Так что не надо уи-уи и хрю-хрю!
20:36 25 сентября
Ковтун
еще раза 2-3 рука была в штрафной
20:36 25 сентября
Kirillyurrich
у свиней судьи и даже костюмы виноваты, но только не они сами
20:36 25 сентября
igorx70
Глушак,это не судья сливал Спартак против Уфы в Москве,это похоронный колокол помошнику Конте.Недолго музыка играла
20:33 25 сентября
PitersS
Думал, пендаль ему не поставили, а смертельной болезнью оказался, всего лишь, насморк. Глушакову странно, что от Спартака вратари не только пенки не пропускают, а еще и бегать не хотят во славу народного клуба. Ни один судья столько не накосячет, как ты по воротам.
20:33 25 сентября
А380726
Как был Денис дебилом, так и дальше деградирует :(
20:30 25 сентября
никнейм1
судья в пользу спартака всю игру судил, а он всё не доволен.
20:28 25 сентября
serzheo
Ты у лошадей спроси как грамотно судить....
20:27 25 сентября
Rastan
Совершенно по делу и заслуженно, Уфа переигала Спартак на его родном поле. Кивать на судейство, это демонстрировать свою слабость.
20:24 25 сентября
SA4
Не, спартачи, не в этом сезоне. А в переди Зенит, ЦСКА, Ростов (как минимум на своем стадионе), у Краснодара должок.
20:22 25 сентября