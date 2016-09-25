Денис Глушаков: "Так судят не первый, а последний матч в карьере"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения в матче 8-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) раскритиковал судейство, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге.

– В первом тайме мы, можно сказать, изучали соперника, и людей впереди не хватало – был один Зе Луиш. После перерыва атаковали больше. Все выложились на сто процентов. Ошибки бывают всех, пропустили, проиграли. Но голову пеплом посыпать не надо, впереди важный матч с "Зенитом".

– Как получилось так прибавить во втором тайме? Каррера выступил в раздевалке с пламенной речью?

– Никакой речи не было. Вернее, была у каждого игрока, мы друг другу высказали свои мысли, пообщались.

– Может, на таком тусклом начале сказался полет в Хабаровск?

– Нет, это не причина поражения. Был бы условный "Луч" в премьер-лиге, тоже бы оправдывались дальними полетами? Просто бывают такие матчи. Сами виноваты. Нужно собраться и выйти из этой ситуации.

– А как вам судейство?

– Когда вратарь 20 раз по минуте вводит мяч в игру, можно, наверное, желтую показать? Это первый матч судьи. Но так, мне кажется, судят последний матч в карьере.