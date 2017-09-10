Денис Глушаков: "Спартаку" всегда сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) отметил, что команда на протяжении большей части игры была вынуждена искать свободные зоны в обороне противника. По его словам, казанцы всегда играют в защитной манере.

- Нам всегда сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев, - приводит ТАСС слова Глушакова. - На протяжении большей части игры нам приходится искать свободные зоны, много двигаться, при этом важно не забыть про оборону, так как их контратаки очень опасны. В первом тайме у нас было не много моментов, но в целом ход игры мы контролировали. Быстрый гол после перерыва сыграл свою роль и позволил нам довести игру до победы.

Желтые карточки в первом тайме - это, прежде всего, эмоции. Частые свистки судьи в первом тайме в нашу сторону? Не считаю нужным обсуждать манеру работы арбитра. В эмоциональном плане, конечно, хорошо, что команда сумела выиграть в чемпионате перед матчем в Лиге чемпионов.

"Спартак": тайм для Лиги чемпионов. Пока только один