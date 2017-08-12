Денис Глушаков: "Спартаку" будет не хватать Зе Луиша"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что никто не хочет уступать, поэтому все играют организованно. Он также добавил, что красно-белым будет не хватать нападающего Зе Луиша, который получил травму в первом тайме.

– У нас не очень моментов? У ЦСКА тоже не много моментов, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Это дерби, никто не хочет уступать. Все играют организованно, поэтому больше борьбы. Мы хорошо контролируем мяч, есть подходы к воротам, но не так много ударов, как хотелось бы.

Травма Зе Луиша? Каждый игрок важен и по-своему хорош. Зе будет не хватать, как и любого футболиста, который, не дай Бог, получит травму.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" // У Зе Луиша – травма приводящей мышцы бедра