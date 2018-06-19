Денис Глушаков: "Спартак" в этом сезоне должен стать сильнее"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, рад приступить к работе. Сегодня, 19 июня, красно-белые провели первую тренировку на базе в Тарасовке после отпуска.

- Начинаем подготовку к новому сезону. Отпуск - это хорошо, но тренировки лучше, - написал в Инстаграме Глушаков. - В этом сезоне "Спартак" должен стать сильнее.



В минувшем сезоне красно-белые заняли третье место в чемпионате России. Команда начнет выступление в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь