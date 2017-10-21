Денис Глушаков: "Спартак" потерял уже очень много очков"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что в чемпионате России команда потеряла слишком много очков. Также хавбек рассказал, что красно-белые в матче 14-го тура хотели забить "Амкару" (0:0) быстрый гол, однако не смогли реализовать свои моменты.

– Планировали вскрывать плотную оборону "Амкара" флангами, – сказал Глушаков. – Хотели забить быстрый гол, но не получилось. Если бы Промес или Попов реализовали свои моменты, исход был бы в нашу пользу. Немножко не повезло.

– Почему не получилось у команды забить?

– "Амкар" всегда обороняться почти всей командой. Навесы с фланга не получались, у них высокорослые игроки. Мы этого ждали, но не получилось.

– Эти потерянные очки будут ценны в чемпионской гонке?

– Каждое очко ценно, мы из уже слишком много потеряли. Посмотрим, насколько сильно это скажется в концовке чемпионата.

– "Спартак" не выбыл из чемпионской гонки?

– Многие команды ещё чувствуют. Почему и мы нет? (Павел ГУРЕВИЧ)

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