Денис Глушаков: "Спартак" потерял уже очень много очков"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что в чемпионате России команда потеряла слишком много очков. Также хавбек рассказал, что красно-белые в матче 14-го тура хотели забить "Амкару" (0:0) быстрый гол, однако не смогли реализовать свои моменты.
– Планировали вскрывать плотную оборону "Амкара" флангами, – сказал Глушаков. – Хотели забить быстрый гол, но не получилось. Если бы Промес или Попов реализовали свои моменты, исход был бы в нашу пользу. Немножко не повезло.
– Почему не получилось у команды забить?
– "Амкар" всегда обороняться почти всей командой. Навесы с фланга не получались, у них высокорослые игроки. Мы этого ждали, но не получилось.
– Эти потерянные очки будут ценны в чемпионской гонке?
– Каждое очко ценно, мы из уже слишком много потеряли. Посмотрим, насколько сильно это скажется в концовке чемпионата.
– "Спартак" не выбыл из чемпионской гонки?
– Многие команды ещё чувствуют. Почему и мы нет? (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Спартак" – "Амкар" // Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым
Глушаков: "Эйфория после "Севильи"? Да мы даже не праздновали! pic.twitter.com/SfplGpkUbp– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 октября 2017 г.
NapoliFC
Лошадки бомжиков если натянут то будет нормально, а так - лажа!
21:52
genas
всё нормально ничего страшного не произошло
21:44
waleriy
А кто виноват? Не ты ли с глушаковым, а ???
21:42