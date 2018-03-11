Денис Глушаков: "Спартак" не имел права упускать победу в таком матче"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что было сложно взламывать оборону соперника. Хавбек также добавил, что его команда не имела права упускать победу в такой игре.
– Самое главное, что мы выиграли, победить важнее всего, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Мы не имели права упускать в таком матче победу. То, что мы на втором месте, это ни о чем не говорит, так как таблица очень плотная. Надо выигрывать все матчи. Каждый игра, как финал.
Что нам сказал Каррера в перерыве? Продолжайте в том же духе, быстрее играйте вперед, растягивайте их, и тогда сможем забить. Сложно было взламывать их оборону, и всегда тяжело играть против такого соперника.
Буду ли смотреть "Урал" – "Локомотив"? Буду. Главное, чтобы уральцы победили. Довбня? Он видимо чего-то он объелся, что тащит такие моменты.
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Александр Довбня
- Массимо Каррера
Был я тут
Денис, это не Довбня объелся, а вы... Пересмотри все опасные моменты, все удары - на месте Довбни все мячи взял бы любой вратарь. Даже любитель. Никаких особых сейвов не было, ну от силы пару раз пришлось прыгнуть в угол. Просто как и в первой игре - НИ ОДНОГО сильного и точного удара - НЕ БЫЛО! НИ ОДНОГО!!! Потому что НИКТО в команде не может дать удобный пас под удар! Все бьют абы как, вместо того чтобы паснуть товарищу на гол. Никто не может дать удобный точный пас на ход - ну посмотри - как пас - так принимающий обязательно или останавливается, чтобы обработать, или притормаживает! Сколько пасов было за спину! Вам бы надо на тренировках свой класс повышать, а вы - деградируете. Денис, сейчас так - НЕ ИГРАЮТ! Если вы - не СКА или не команда любителей конечно... Денис, сколько раз ты бил по воротам? А сколько попал? А в прошлом сезоне? Остальные спартаковцы били не лучше. Так при чем тут Довбня, Денис? Если у вас ноги кривые - если вы не отрабатываете на тренировках ни пас, ни удар - откуда быть голам? Если Фернандо отрабатывает удары - он забивает! Если бы ты и остальные тоже отрабатывали удары с хода - тоже бы забивали. Думаешь, 8 очков отрыва от Локо - случайность? Думаешь, Промес стал пустым местом - случайность? Ничего случайного в Мире нет, Денис. Как потопаешь, так и полопаешь. Посмотрим против Рубина, как вы натопали.
00:55
эд.гар
Интересно, что будет говорить этот болтун после игры с Рубином? Хотелось бы посоветовать Глушакову быть чуть-чуть более порядочным: нельзя желать поражения клубу , который сделал тебя человеком. Бери пример с Самедова. До прихода в Локо и раскрутки в составе этой команды Глушаков никому на хрен не был нужен (кстати , Спартаку тоже).
22:49 11 марта