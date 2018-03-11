Денис Глушаков: "Спартак" не имел права упускать победу в таком матче"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" ​(1:0) отметил, что было сложно взламывать оборону соперника. Хавбек также добавил, что его команда не имела права упускать победу в такой игре.

– Самое главное, что мы выиграли, победить важнее всего, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Мы не имели права упускать в таком матче победу. То, что мы на втором месте, это ни о чем не говорит, так как таблица очень плотная. Надо выигрывать все матчи. Каждый игра, как финал.

Что нам сказал Каррера в перерыве? Продолжайте в том же духе, быстрее играйте вперед, растягивайте их, и тогда сможем забить. Сложно было взламывать их оборону, и всегда тяжело играть против такого соперника.

Буду ли смотреть "Урал" – "Локомотив"? Буду. Главное, чтобы уральцы победили. Довбня? Он видимо чего-то он объелся, что тащит такие моменты.