Денис Глушаков: "Сказал Фернанду: "Бей, как Криштиану"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" заявил, что Фернанду забил со стандарта в матче 18-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:2) после его подсказки. Также он отметил, что бразилец общается с партнерами на русском языке.

– Переговорили с Фернанду перед ударом, еще, по-моему, Самедов стоял. Но с дальней дистанции бил бы либо я, либо Фернанду, – сказал Глушаков. – Доверили ему. Он отрабатывал это на тренировке, видите, никаких проблем. Да, подсказываем ему по-русски, он же играл на Украине, знает язык. Я ему сказал: "Бей, как Криштиану!". Его удар – мастерство, а мой подсказ был.