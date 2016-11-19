17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Сейчас все мысли об "Амкаре"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" подчеркнул, что команде будет непросто одержать победу в этой встрече. По словам Глушакова, сейчас все мысли красно-белых о предстоящей игре.

– Когда выигрываешь, всегда есть настроение, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Глушакова. – К сожалению, одну встречу уступили, но все это уже в прошлом. Сейчас все силы и эмоции должны идти на клубные дела.

"Амкар" – серьезная сплоченная команда, нам придется не так просто. Будет тяжело, но это футбол – сделаем все возможное, чтобы выиграть. Впереди еще четыре игры, в которых нужно победить, чтобы уехать в отпуск в хорошем настроении и хорошо отдохнуть. Но сейчас все мысли об "Амкаре" и ни о какой-либо другой игре.

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