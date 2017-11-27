Денис Глушаков: "Сегодня день рождения у Манчини? Поздравляем его"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил с днем рождения главного тренера питерцев Роберто Манчини. Напомним, что итальянскому специалисту сегодня исполнилось 53 года.
– День рождения у Манчини? Поздравляем его, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Также поздравляем Кержакова и Радимова – у них недавно тоже было день рождения. Пусть приезжают, отметим.
zg
Vicdoc-Милые бомжики,вам чтоли есть,чем в ЛЧ хвастануть?Историю чтоль поучи,немытый!
23:45
Evpatii Kolovrat
Саньку Кержа и всех немытых с победой!!!Роберто, с днюхой, ничего личного, но день рождения -праздник грустный, но ты не грусти, зимой тебе Лёха из газпрёма тебе отгрузит из казённого кармана жирную неустойку и будет всё нормуль, можно будет тренировать сборную Италии бесплатно, как у нас уже один "великий "сборную России тренировал.
23:44
Evpatii Kolovrat
Манчини, с днюхой,Владику, который больше не будет тренером и грозе всех воробьёв мира Саньке Кержу и всем бакланам респект и приезжайте в следующем сезоне за добавкой, чемпионы недоделанные)))).
23:36
ki
глушак - красава!
23:25
75serg75
Andrey6201.........ну, нууууу, ещё че-нить пукни!!!
23:21
Vicdoc
NVA23 Vicdoc Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый? Так ведь с удовольствием и поглядим. Не всё ж на русенборги с вадарами пялиться. Привыкай смотреть со стороны!).. Так я уже больше 5 лет последних и вижу успехи Спартака в Европе. Сомнительное удовольствие для болельщиков из России. Как раз перед приходом нынешнего тренера последний "шедевр" был.
22:58
NVA23
Vicdoc Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый? Так ведь с удовольствием и поглядим. Не всё ж на русенборги с вадарами пялиться. Привыкай смотреть со стороны!)
22:55
Vicdoc
Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый?
22:46
Honest Spartak
Ахахаха) Керж говорил, что он уверен в победе бомжей. Уверен! Он правда также был уверен, когда 300 миллионов свои отдавал мошенникам. Футболист был не плохой, а вот человек не далекий. С днем рождения, Санек))))
22:40
NVA23
Красава, капитан! Тролль за тролль! Не фиг раньше времени в галстуке приходить!)))
22:39
Jean4
От души сегодня всю питерскую братию поздравили с днем рождения.
22:33
Andrey6201
Раннелысое невоспитанное ростовское чмо, ушлепок недоделанный
22:31
foreverCSKAforever
Нормально бутлегер подколол бакланов.
22:30
котофеич
Красавец!!!
22:29
Mad Butcher
Ахаха под шконку бомжей
22:25