22:18 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Сегодня день рождения у Манчини? Поздравляем его"

15

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил с днем рождения главного тренера питерцев Роберто Манчини. Напомним, что итальянскому специалисту сегодня исполнилось 53 года.

– День рождения у Манчини? Поздравляем его, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Также поздравляем Кержакова и Радимова – у них недавно тоже было день рождения. Пусть приезжают, отметим.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (15)
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zg

Vicdoc-Милые бомжики,вам чтоли есть,чем в ЛЧ хвастануть?Историю чтоль поучи,немытый!

23:45

Evpatii Kolovrat

Саньку Кержа и всех немытых с победой!!!Роберто, с днюхой, ничего личного, но день рождения -праздник грустный, но ты не грусти, зимой тебе Лёха из газпрёма тебе отгрузит из казённого кармана жирную неустойку и будет всё нормуль, можно будет тренировать сборную Италии бесплатно, как у нас уже один "великий "сборную России тренировал.

23:44

Evpatii Kolovrat

Манчини, с днюхой,Владику, который больше не будет тренером и грозе всех воробьёв мира Саньке Кержу и всем бакланам респект и приезжайте в следующем сезоне за добавкой, чемпионы недоделанные)))).

23:36

ki

глушак - красава!

23:25

75serg75

Andrey6201.........ну, нууууу, ещё че-нить пукни!!!

23:21

Vicdoc

NVA23 Vicdoc Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый? Так ведь с удовольствием и поглядим. Не всё ж на русенборги с вадарами пялиться. Привыкай смотреть со стороны!).. Так я уже больше 5 лет последних и вижу успехи Спартака в Европе. Сомнительное удовольствие для болельщиков из России. Как раз перед приходом нынешнего тренера последний "шедевр" был.

22:58

NVA23

Vicdoc Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый? Так ведь с удовольствием и поглядим. Не всё ж на русенборги с вадарами пялиться. Привыкай смотреть со стороны!)

22:55

Vicdoc

Теперь поглядим как этот храбрец Ливерпуль поздравлять будет. Или он только в РФПЛ такой языкастый?

22:46

Honest Spartak

Ахахаха) Керж говорил, что он уверен в победе бомжей. Уверен! Он правда также был уверен, когда 300 миллионов свои отдавал мошенникам. Футболист был не плохой, а вот человек не далекий. С днем рождения, Санек))))

22:40

NVA23

Красава, капитан! Тролль за тролль! Не фиг раньше времени в галстуке приходить!)))

22:39

Jean4

От души сегодня всю питерскую братию поздравили с днем рождения.

22:33

Andrey6201

Раннелысое невоспитанное ростовское чмо, ушлепок недоделанный

22:31

foreverCSKAforever

Нормально бутлегер подколол бакланов.

22:30

котофеич

Красавец!!!

22:29

Mad Butcher

Ахаха под шконку бомжей

22:25