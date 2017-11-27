Денис Глушаков: "Сегодня день рождения у Манчини? Поздравляем его"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил с днем рождения главного тренера питерцев Роберто Манчини. Напомним, что итальянскому специалисту сегодня исполнилось 53 года.

– День рождения у Манчини? Поздравляем его, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Также поздравляем Кержакова и Радимова – у них недавно тоже было день рождения. Пусть приезжают, отметим.