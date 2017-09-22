Денис Глушаков: "Счастлив играть в команде Старостиных"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграм опубликовал фото возле памятника братьям Старостиным, который установлен на стадионе красно-белых. В подписи к фотографии хавбек отметил, что счастлив играть в бывшей команде легендарных футболистов.
- Счастлив играть в команде Старостиных, - сказал Глушаков.
Напомним, что сегодня Глушаков продлил контракт со "Спартаком". Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 31 мая 2020 года.
Platinum1991
Денис! А СЛАБО играть, как Старостины! Они не получали столько много как вы, но Спартак для них был родным домом и они высоко несли футбольную ЧЕСТЬ Спартака, в отличие от вас! Отцами-основателями «Спартака» по праву можно считать тогдашнего секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косырева и Николая, старшего из братьев Старостиных. Именно Косырев предложил нескольким знаменитым мастерам советского футбола, в их числе был и Николай Старостин, подумать над созданием нового спортивного общества, в состав которого вошли бы и команды, и коллективы спортсменов-производственников артелей промкооперации. И команда такая возникла! Её капитаном стал ещё один Старостин — Александр. О его капитанстве брат Николай отзывался так: - «Александр был первым капитаном спартаковцев, и его капитанские обязанности не ограничивались только игрой. Он всегда находился в курсе всех вопросов касательно команды, старался их решать. Однако, на поле вёл себя скромно, никогда не кричал на партнёров, не упрекал их за ошибки, зато охотно признавал свои промахи. Всегда старался вести за собой одноклубников, оставаясь при этом корректным игроком». Вслед за Александром «Спартак» возглавил Андрей Старостин. В команде играл и младший из Старостиных — Пётр. Известным своим названием клуб также обязан Старостиным, придумавшим ему имя на семейном совете. Спустя годы, о том, как имя клуба возникло, существовали уже разные легенды. Денис! А вы как сейчас играете??? Разве вам НЕ СТЫДНО за ваш ПРОВАЛ, а в прошлом сезоне, как за счёт судейских СКАНДАЛОВ вы вылезли на первое место??? Был бы жив Старостин, он бы до такой НИЗОСТИ никогда бы не ОПУСТИЛСЯ! Они играли ЧЕСТНО в отличие от вас! Играли не из-за денег, как сейчас вы, а за ЧЕСТЬ и МУНДИР Спартака! Для начала пересмотрите своё отношение к делу, а уж потом фотографируйтесь со Старостиным, пусть даже и с памятником! Это надо ещё ЗАСЛУЖИТЬ, а вы НЕ ЗАСЛУЖИЛИ такой высокой чести! То-то и ОНО! На словах вы все "герои", а как коснись игры, так сразу ПРОВАЛ и невразумительная игра! Только и надеетесь на скандальную помощь арбитров! Вот и все ваши успехи!
16:45