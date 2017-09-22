Денис Глушаков: "Счастлив играть в команде Старостиных"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграм опубликовал фото возле памятника братьям Старостиным, который установлен на стадионе красно-белых. В подписи к фотографии хавбек отметил, что счастлив играть в бывшей команде легендарных футболистов.

- Счастлив играть в команде Старостиных, - сказал Глушаков.

Напомним, что сегодня Глушаков продлил контракт со "Спартаком". Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 31 мая 2020 года.