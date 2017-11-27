Денис Глушаков: "С победой нашу красно-белую семью!". Фото

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой. Капитан, по традиции, выложил совместную фотографию команды.

- С победой нашу красно-белую семью!