Денис Глушаков: "С победой нашу красно-белую семью!". Фото

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой. Капитан, по традиции, выложил совместную фотографию команды.
- С победой нашу красно-белую семью!
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой. Капитан, по традиции, выложил совместную фотографию команды.
- С победой нашу красно-белую семью!
and0508
Нулевой Спартак ..........
22:55
bvb1987
камброа уже выздоровел?
22:41
баламошка
Уря!)
22:38