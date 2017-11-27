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Денис Глушаков: "С победой нашу красно-белую семью!". Фото

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой. Капитан, по традиции, выложил совместную фотографию команды. 

- С победой нашу красно-белую семью!

 

С победой нашу красно-белую семью! 🔴⚪️#спартак #победа

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Ноя 27 2017 в 11:06 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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and0508

Нулевой Спартак ..........

22:55

bvb1987

камброа уже выздоровел?

22:41

баламошка

Уря!)

22:38