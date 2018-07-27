19:43 | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков: "С мотивацией у "Спартака" полный порядок"


Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков заявил, что красно-белые не испытывают проблем с мотивацией на предстоящий сезон и готовы к выступлениям и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше, - сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе. - Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Главное, что с мотивацией у нас полный порядок.

Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.

В первом туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом" 28 июля в 19:00.

Спартак М - Оренбург

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http://spartak.com/news/2018-07-27-denis_glushakov_vybrali_kapitanom__znachit_uvazhayut/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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