Денис Глушаков: "С мотивацией у "Спартака" полный порядок"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что красно-белые не испытывают проблем с мотивацией на предстоящий сезон и готовы к выступлениям и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

- Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше, - сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе. - Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Главное, что с мотивацией у нас полный порядок.

Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.

В первом туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом" 28 июля в 19:00.

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