Денис Глушаков: "Реабилитироваться надо будет с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что игру с "Марибором"​ (1:1) в Лиге чемпионов нужно забыть. По его словам, надо идти вперед.

– Всегда обидно пропускать в концовке, но мы сами виноваты. Сами не забили 4-5 моментов. Забей, и все, – вернулся было Глушаков к событиям минувших дней, но тут же поправился. – Однако чего сейчас ворошить, как пропустили. Надо стремиться дальше, идти вперед. В футболе бывает все: кто-то выигрывает Лигу чемпионов на последних минутах, кто-то проигрывает. Матч с "Марибором"– уже история.

– Вы ведь и подстричься после него успели, верно?

– Да, – улыбнулся полузащитник.

– Но желание реабилитироваться за "Марибор" все равно ведь есть?

– Сейчас будет чемпионат России, а реабилитироваться надо будет с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Шансы у нас будут – остается только ими воспользоваться. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.