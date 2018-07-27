Денис Глушаков: "Рад, что ребята выбрали меня капитаном "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что ценит доверие футболистов красно-белых, выбравших его капитаном команды на предстоящий сезон.

- Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование, - сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе. - И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают. Наша команда – это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.

В первом туре РПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом" 28 июля в 19:00.

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