22:02 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Против "Арсенала" мы как мужики бились до последней минуты"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал матч 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) одним из самых важных в сезоне. Он также добавил, что такие победы еще больше сплачивают коллектив.

– Это была борьба, хотя стадион и поле – очень хорошие. Поле подготовили к такому времени года, оно позволяло играть, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Ветер и погодные условия не позволяли, а так все нормально было.

Мы хорошо контролировали мяч, понимали, что надо выиграть этот важный матч. После сильного выплеска эмоций после победы над "Зенитом" (в 18-м туре со счетом 3:1. – Прим "СЭ") можно было сказать, что недонастроились, но это не так. Как мужики бились до последней минуты. Мы разговаривали в раздевалке о том, что надо играть до последней минуты и терпеть. Этот матч был одним из самых важных в чемпионате.

После "Зенита" не было недонастроя. Может быть, погодные условия повлияли на нашу игру. Самое главное, что мы выиграли. Такие матчи даже больше способствуют сплочению коллектива, чем те же игры с "Зенитом". Там не надо никого настраивать, все и так знают, против кого играют. А вот вырывать победу на зубах… Это приятно и приносит больше эмоций.

 Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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ЗЮК

Dennnis2397777,защёкина,ты что-то перепутала.

22:36

TRISP

Нефилим Адвокат 161 какие ростовские мужики?))) Он в ЛЧ набрали 5 очков всего))) а Спартак 6, а ЦСКА, не поверишь - 9! И у них еще по матчу осталось. 22:28______________точно, а сколько было восторга!

22:36

Нефилим

Адвокат 161 какие ростовские мужики?))) Он в ЛЧ набрали 5 очков всего))) а Спартак 6, а ЦСКА, не поверишь - 9! И у них еще по матчу осталось.

22:28

Alexthegreat31

Вперёд! Спартак! Вперёд! Молодцы! Выиграли в водное поло! Теперь у себя на поле нагнуть коней)))

22:28

Alex 2012

Коррэ СЭ и руководящий состав редакции а Вы вообще-то в школе учились? Или мужиЛи?

22:19

Адвокат 161

"Как" мужики. Хорошо сказано, Дениска. Вот только, как ни трепыхайся, до тех ростовских МУЖИКОВ тебе далеко. Которые ввосьмером гоняли вас, как детвору.

22:16

Pahan78

ну да, не мужики, а мужиЛи)

22:13

Боснийский рефери

МОЛОДЦЫ!!! С ПОБЕДОЙ КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!

22:08

Dennnis2397777

А против ливера будите как телки сыкливые с дрожащими ногами бегать!

22:07