Денис Глушаков: "Против "Арсенала" мы как мужики бились до последней минуты"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал матч 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) одним из самых важных в сезоне. Он также добавил, что такие победы еще больше сплачивают коллектив.

– Это была борьба, хотя стадион и поле – очень хорошие. Поле подготовили к такому времени года, оно позволяло играть, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Ветер и погодные условия не позволяли, а так все нормально было.

Мы хорошо контролировали мяч, понимали, что надо выиграть этот важный матч. После сильного выплеска эмоций после победы над "Зенитом" (в 18-м туре со счетом 3:1. – Прим "СЭ") можно было сказать, что недонастроились, но это не так. Как мужики бились до последней минуты. Мы разговаривали в раздевалке о том, что надо играть до последней минуты и терпеть. Этот матч был одним из самых важных в чемпионате.

После "Зенита" не было недонастроя. Может быть, погодные условия повлияли на нашу игру. Самое главное, что мы выиграли. Такие матчи даже больше способствуют сплочению коллектива, чем те же игры с "Зенитом". Там не надо никого настраивать, все и так знают, против кого играют. А вот вырывать победу на зубах… Это приятно и приносит больше эмоций.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"