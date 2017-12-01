Денис Глушаков: "Против "Арсенала" мы как мужики бились до последней минуты"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков назвал матч 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) одним из самых важных в сезоне. Он также добавил, что такие победы еще больше сплачивают коллектив.
– Это была борьба, хотя стадион и поле – очень хорошие. Поле подготовили к такому времени года, оно позволяло играть, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Ветер и погодные условия не позволяли, а так все нормально было.
Мы хорошо контролировали мяч, понимали, что надо выиграть этот важный матч. После сильного выплеска эмоций после победы над "Зенитом" (в 18-м туре со счетом 3:1. – Прим "СЭ") можно было сказать, что недонастроились, но это не так. Как мужики бились до последней минуты. Мы разговаривали в раздевалке о том, что надо играть до последней минуты и терпеть. Этот матч был одним из самых важных в чемпионате.
После "Зенита" не было недонастроя. Может быть, погодные условия повлияли на нашу игру. Самое главное, что мы выиграли. Такие матчи даже больше способствуют сплочению коллектива, чем те же игры с "Зенитом". Там не надо никого настраивать, все и так знают, против кого играют. А вот вырывать победу на зубах… Это приятно и приносит больше эмоций.
ЗЮК
Dennnis2397777,защёкина,ты что-то перепутала.
22:36
TRISP
Нефилим Адвокат 161 какие ростовские мужики?))) Он в ЛЧ набрали 5 очков всего))) а Спартак 6, а ЦСКА, не поверишь - 9! И у них еще по матчу осталось. 22:28______________точно, а сколько было восторга!
22:36
Нефилим
Адвокат 161 какие ростовские мужики?))) Он в ЛЧ набрали 5 очков всего))) а Спартак 6, а ЦСКА, не поверишь - 9! И у них еще по матчу осталось.
22:28
Alexthegreat31
Вперёд! Спартак! Вперёд! Молодцы! Выиграли в водное поло! Теперь у себя на поле нагнуть коней)))
22:28
Alex 2012
Коррэ СЭ и руководящий состав редакции а Вы вообще-то в школе учились? Или мужиЛи?
22:19
Адвокат 161
"Как" мужики. Хорошо сказано, Дениска. Вот только, как ни трепыхайся, до тех ростовских МУЖИКОВ тебе далеко. Которые ввосьмером гоняли вас, как детвору.
22:16
Pahan78
ну да, не мужики, а мужиЛи)
22:13
Боснийский рефери
МОЛОДЦЫ!!! С ПОБЕДОЙ КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!
22:08
Dennnis2397777
А против ливера будите как телки сыкливые с дрожащими ногами бегать!
22:07