Денис Глушаков: "Помните: есть "Спартак" и все остальные"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков обратился к болельщикам клуба и пообещал, что команда сделает все, чтобы поправить сложившуюся ситуацию в чемпионате России. Действующие чемпионы страны после 10 туров занимают восьмое место в турнирной таблице.

- Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете", - цитирует ТАСС Глушакова. - Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные.

Свою цитату Глушаков опубликовал на личной странице в Инстаграм, разместив фото команды перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Марибором" в Словении (1:1).

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