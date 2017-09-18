Денис Глушаков: "Помните: есть "Спартак" и все остальные"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков обратился к болельщикам клуба и пообещал, что команда сделает все, чтобы поправить сложившуюся ситуацию в чемпионате России. Действующие чемпионы страны после 10 туров занимают восьмое место в турнирной таблице.
- Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете", - цитирует ТАСС Глушакова. - Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные.
Свою цитату Глушаков опубликовал на личной странице в Инстаграм, разместив фото команды перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Марибором" в Словении (1:1).
"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипишь. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы нас нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия!команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, не решаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные.#спартакмосква #россия #спартак #repost #ответ #глушаков #команда #краснобелые #мыкоманда #spartak #russia #однакоманда
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