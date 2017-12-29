Денис Глушаков: "Поиграть в "Ростове"? Хотелось бы завершить карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью 161.ru выразил сомнение, что через несколько лет будет востребован на уровне премьер-лиги. Также 30-летний футболист подчеркнул, что до конца карьеры хочет играть за красно-белых.

– "Ростову" не помешал бы хороший центральный полузащитник. Не хотите поиграть дома?

– У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне премьер-лиги. Вообще я готов, если буду нужен "Ростову" и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в "Спартаке".