Денис Глушаков: "Подскажу куда ехать. Просто болейте за футбол"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал тот факт, что он стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор.

- Подскажу куда ехать. Почти бесплатно. Просто болейте за футбол, - написал Глушаков в своем Инстаграме.

Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а в начале августа - от форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Пользователи получат возможность загрузить голос Глушакова с 3 сентября.

Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора

Глушаков вслед за Дзагоевым и Дзюбой стал голосом навигатора //

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //

"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //

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