11:43 | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков: "Подскажу куда ехать. Просто болейте за футбол"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал тот факт, что он стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор.

Подскажу куда ехать. Почти бесплатно. Просто болейте за футбол, - написал Глушаков в своем Инстаграме.

 Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а в начале августа - от форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Пользователи получат возможность загрузить голос Глушакова с 3 сентября.

Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом навигатора
Глушаков вслед за Дзагоевым и Дзюбой стал голосом навигатора //
Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //
"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //
Шутки, которые могут не понравиться новому голосу навигатора Дзюбе

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