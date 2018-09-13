Денис Глушаков: "Поддерживаю Басту в конфликте с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что поддерживает рэпера Василия "Басту" Вакуленко в конфликте с "Ростовом". Ранее дончане выразил недовольство тем, что на 29 сентября на "Ростов Арене" состоится концерт этого исполнителя, поскольку испугались, что в ходе мероприятия может быть испорчен газон.

- С Васей я знаком, - сказал Глушаков в эфире канала "Россия 24". - Но на эту тему не разговаривал. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию.

"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".

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