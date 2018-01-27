Денис Глушаков: "Поддерживать форму с каждым годом все труднее, но задор у меня все тот же"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сегодня празднует свой 31-й день рождения. Футболист подчеркнул, что в его возрасте самое главное – это здоровье.
– Чувствую себя, как в тридцать! – цитирует пресс-служба "Спартака" Глушакова. – Конечно, с каждым годом поддерживать форму и восстанавливаться футболистам все труднее, но задор у меня все тот же, что и раньше.
– Чего сегодня чаще всего желают родные и друзья?
– Само главное – здоровья. И еще оставаться таким же улыбчивым (улыбается.) А больше мне ничего и не надо! Очень приятно, что все поздравления были искренними, от души.
– Где и когда планируете отпраздновать?
– Надеюсь, что во время сбора будет выходной или хотя бы свободный вечер после игры. Поужинаем все вместе и отметим сразу три дня рождения: мой, Комбарова и Зе. Мы ведь в этом году всей командой еще ни разу не собирались. Заодно и пообщаемся, обсудим важные вопросы.
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19:09