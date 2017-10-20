Денис Глушаков: "Победу над "Севильей" можно посвятить погибшим болельщикам"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, приехавший в Лужники почтить память погибших в 1982 году болельщиков, отметил, что победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов можно посвятить им. Напомним, 20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке под трибунами погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".

– "Спартак" великий клуб и великие болельщики. Играем ради них. Все помнят эту трагедию, – отметил Глушаков. – Нас, конечно, еще не было, когда она произошла. Но все равно российские ребята о ней знают. А сейчас и легионеры узнали. Хорошо, что клуб помнит. Победу над "Севильей" можно посвятить погибшим болельщикам. Помнить о них – это прежде всего человеческое отношение. Мы всегда будем помнить... "Спартак" – это все мы вместе, это одна семья. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)