Денис Глушаков: "Победу над "Динамо" "Спартак" посвятил Парамонову"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сказал, что команда посвятила победу над "Динамо" (2:1) ушедшему из жизни ветерану "красно-белых" Алексею Парамонову. Сегодня состоялось прощание с прославленным футболистом.

- Победу над "Динамо" мы посвятили Алексею Александровичу. Сложно всегда что-то говорить в такие моменты, когда уходят люди. Тем более спартаковский манеж стал для меня в последнее время тяжелым местом: здесь прощались с моим дядей Валерием Глушаковым, с легендой "Спартака" Федором Черенковым, теперь с Алексеем Парамоновым, - цитируют футболиста РИА Новости. - Он из другого поколения, я не видел, как играл Парамонов, только по фотографиям и архивным записям. Парамонов - легенда клуба, жаль, что он ушел. Вспоминаю, как он вышел на поле перед игрой с "Рубином" и отдал мне пас, а я забил гол. Алексей Александрович тогда еще так бодро побежал из центра поля, как молодой. Он останется в наших сердцах и памяти навсегда.

Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.