Денис Глушаков: "Победа!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России поздравил болельщиков с победой в "Инстаграме" и выложил фотографию с игроками в раздевалке. "Спартак" лидирует на первом месте, оторвавшись от преследователей на шесть очков, "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице.

– Победа! – написал Глушаков.