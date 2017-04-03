22:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Победа!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России поздравил болельщиков с победой в "Инстаграме" и выложил фотографию с игроками в раздевалке. "Спартак" лидирует на первом месте, оторвавшись от преследователей на шесть очков, "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице.

– Победа! – написал Глушаков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zega

МО-ЛОД-ЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:23

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