Денис Глушаков: "Пенальти – не мое. Больше к "точке" не подойду"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков.

– Вы в тот момент поняли, что ваша открытость и доверчивость порой идут во вред?

– Конечно, сделал для себя определенные выводы. Сегодня ты наверху, а потом тебя быстренько опустят с небес на землю. Мне кажется, это все-таки как-то неправильно все. Да, не забил тот пенальти, но потом в прессе начались какие-то другие игры.

– А вы не хотели отказаться от исполнения 11-метрового?

– Я вообще должен был бить вторым или третьим. Но потом подошел Фернанду, сказал, что пойдет к "точке". В итоге моя попытка стала шестой. Рядом стояли молодые ребята. Неудобно перекладывать на них такую ответственность. Если кто-то из них промахнулся бы, вновь критиковали бы меня. Говорили бы: "Ты подставил юнца – сам-то не стал пробивать".

– Когда шли к воротам, не мелькнула мысль, что можете дать маху?

– Никаких предчувствий не возникало. Но больше пробивать пенальти не стану. Хватит. Помню, до "Тосно" в последний раз исполнял 11-метровый в 2010 году – в матче против "Алании" когда на 93-й минуте не сумел поразить ворота Хомича. Лотерея, игровые автоматы, пенальти – не мое.

– Может быть, не стоило потом брать вину на себя? Многие восприняли это как слабость.

– Мне кажется, народ в целом нормально отреагировал и поддержал. Здесь включились какие-то другие вещи, не связанные с футболом. Некоторые неправильно себя повели, быстро переобулись… Ну, ничего страшного. Жизнь продолжается. Жаль только, что не выиграл Кубок России – этого трофея у меня пока нет.

– Значит, не жалеете о своих словах?

– Ну а что? Я же не забил пенальти. Так кто виноват? Но ничего – еще возьму Кубок.