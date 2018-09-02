Денис Глушаков: "Отсутствие Промеса не ощутили"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от центрального матча шестого тура против петербургского "Зенита" (0:0). Он отметил, что сегодня команда не ощутила отсутствия нападающего Квинси Промеса, на днях перешедшего в "Севилью".

- Что можете сказать по поводу матча?

- И у нас были моменты, и у них. Не реализовали. Это дерби двух столиц, у каждой из команд была жажда победить. Бывают и такие результаты.

- Сильно ощущается отсутствие Промеса?

-Это один из лучших футболистов и в нашей команде, и в стране. Сегодня не ощутили. Играли против мощного соперника. Никто не думал о его отсутствии, но он останется навсегда в наших красно-белых сердцах. Он очень много сделал для команды, но надо двигаться дальше вперед. Это нормальная ситуация, у нас есть другие футболисты. Сезон идет, атмосфера в команде рабочая. (Артем РЯБОВОЛ)

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