Денис Глушаков: "Отпуск окончен, пора одевать бутсы"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков опубликовал совместное отпускное фото с друзьями: вратарем "Динамо" Антоном Шуниным, нападающим бело-голубых Кириллом Панченко и защитником "Краснодара" Романом Шишкиным. По словам хавбека, отдых закончен и пора одевать бутсы.

– На время отдыха мы переобулись в волейбольную команду, – написал Глушаков в Инстаграме. – О нашей волейбольной банде, которая смела всех на своем пути, теперь будут слогать легенды! А вообще ни одна волна не смоет нашу дружбу! Спасибо за отдых, парни! Отпуск окончен, пора одевать бутсы.