Денис Глушаков – об аресте Кокорина и Мамаева: "Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков​ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" не стал комментировать ситуацию с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева​ за участие в двух драках в центре Москвы.

Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

– Ситуация с Мамаевым и Кокориным? Я не буду комментировать этот инцидент. Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде. Это хорошие игроки. Желаю, чтобы они поскорее вернулись в футбол, – отметил Глушаков в эфире программы Малахова.