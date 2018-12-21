Денис Глушаков – об аресте Кокорина и Мамаева: "Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" не стал комментировать ситуацию с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева за участие в двух драках в центре Москвы.
Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.
Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
– Ситуация с Мамаевым и Кокориным? Я не буду комментировать этот инцидент. Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде. Это хорошие игроки. Желаю, чтобы они поскорее вернулись в футбол, – отметил Глушаков в эфире программы Малахова.
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