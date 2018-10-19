Денис Глушаков - о победе над молодежкой "Арсенала": "Растем вместе!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сегодня принял участие в матче молодежного первенства против "Арсенала" (4:0). 31-летний хавбек забил первый гол в этой встрече.

- Растем вместе! - так прокомментировал эту победу Глушаков в своем Инстаграме.

Напомним, Глушаков был переведен из основной команды в молодежную решением тренера 18 октября, игра стала для него четвертой в составе дублеров, в трех предыдущих встречах он не смог отличиться.

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