06:01 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков - о новом логотипе РФПЛ: "Ну так, необычно"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказал свое мнение о новом логотипе РФПЛ. На нем изображен медведь с красными глазами.

– Ну так, необычно. Пока не задумывался даже... Главное, чтобы нравилось руководителям лиги, болельщикам, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – А так, от логотипа мало что зависит. Главное, чтобы в структуре РФПЛ все четко работало, а какая картинка – мне все равно. 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM&

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КОММЕНТАРИИ (1)
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old grumbler

да никто не требует от вас быть святыми!!! От вас требуется выходить на поле и биться за результат, а не променад устраивать для себя любимого....

10:27

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