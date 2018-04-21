Денис Глушаков - о новом логотипе РФПЛ: "Ну так, необычно"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказал свое мнение о новом логотипе РФПЛ. На нем изображен медведь с красными глазами.

– Ну так, необычно. Пока не задумывался даже... Главное, чтобы нравилось руководителям лиги, болельщикам, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – А так, от логотипа мало что зависит. Главное, чтобы в структуре РФПЛ все четко работало, а какая картинка – мне все равно.

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