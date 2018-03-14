Денис Глушаков – о чемпионстве "Спартака": "Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в 7 мая 2017 года"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что вновь хочет ощутить эмоции прошлогоднего чемпионского сезона. Сегодня, 14 марта, в Твиттере красно-белых был выложен шарж на капитана команды, на котором он держит самогон и гитару на фоне гладиатора.
– Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться... в 7 мая 2017 года.. Чуть-чуть удачи и повторим. С меня сами знаете что, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме.
Напомним, 7 мая 2017 года, в честь победы "Спартака" в национальном первенстве Глушаков в Инстаграме выложил видео, где он висит на заборе на территории "Открытии Арены" и скандирует: "Мы – чемпионы". В одной руке он держал гитару, а в другой – трехлитровую стеклянную банку, по его словам, с "миллеровским чудо-напитком".
Красно-белые занимают второе место в чемпионате России-2017/18 после 22 туров. Команда отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь баллов.
31-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться... в 7 мая 2017 г.! Чуть-чуть удачи и повторим! С меня сами знаете что😂😉#самыйлучший #клуб #страны #спартак #москва #россия #спартакмосква #болельщики #футболисты #команда #топ #глушаков #миллерово #ростовскаяобласть #самогон #открытиеарена #открытие
Паснаход
С Атлетиком ворвись.
15:01
Don
зфсхзвзб, через 16 лет ты вернёшься, когда освободишься, а он скоро будет обмывать Кубок России и 23-е чемпионство Спартака)
14:56
баламошка
Да легко.
14:28
Снежик
лигу европы лучше бы ценили и не сливались ради внутренних титулов
14:12
зфсхзвзб
через 16 лет дениска может и вернёшься
14:10