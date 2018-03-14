Денис Глушаков – о чемпионстве "Спартака": "Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в 7 мая 2017 года"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что вновь хочет ощутить эмоции прошлогоднего чемпионского сезона. Сегодня, 14 марта, в Твиттере красно-белых был выложен шарж на капитана команды, на котором он держит самогон и гитару на фоне гладиатора.

– Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться... в 7 мая 2017 года.. Чуть-чуть удачи и повторим. С меня сами знаете что, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме.

Напомним, 7 мая 2017 года, в честь победы "Спартака" в национальном первенстве Глушаков в Инстаграме выложил видео, где он висит на заборе на территории "Открытии Арены" и скандирует: "Мы – чемпионы". В одной руке он держал гитару, а в другой – трехлитровую стеклянную банку, по его словам, с "миллеровским чудо-напитком".

Красно-белые занимают второе место в чемпионате России-2017/18 после 22 туров. Команда отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь баллов.

31-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.