Денис Глушаков: "Никто не может оспаривать точку зрения Черчесова"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что давно не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 53-летний специалист пока не вызывал хавбека в национальную команду.

- С Черчесовым не общался, - сказал Глушаков. - В последний раз общался с ним, когда он был главным тренером "Жемчужины" из Сочи. Встретил его во дворе и больше не общался. Не вызывает - его точка зрения. Он тренер. Никто не может его точку зрения оспаривать. Он выбирает себе команду. Мое дело тренироваться, играть и доказывать. Остальное зависит от него.